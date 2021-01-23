مصر.. 748 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة المصرية، سجلت أمس الجمعة، 748 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 752 إصابة و54 وفاة يوم الخميس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 160463 حالة من ضمنهم 125603 حالات تم شفاؤها، و8853 حالة وفاة”.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الحقيقي أعلى كثيرا من المعلن على الأرجح نظرا للمعدل المنخفض نسبيا لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وعدم احتساب نتائج الفحوص التي تجرى بشكل خاص.وفقا ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وفي 11 يناير، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن مصر تتوقع بدء تسلم لقاحات كورونا المستجد من خلال التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”، ومقره جنيف، في الأسابيع المقبلة.