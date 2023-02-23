مصلحة الآثار تُطالب نيابة شمال طرابلس بتسليم الذئبة «كابيتولينا»

طالبت مصلحة الآثار، من نيابة شمال طرابلس تسليم القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا” التي قام جهاز دعم الاستقرار بضبطها في وقت سابق بمنطقة الأصابعة وذلك لحفظها بمخازن المتحف الوطني بقلعة السرايا الحمراء في طرابلس.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المصلحة محمد فرج محمد، إلى رئيس نيابة شمال طرابلس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار الخطاب إلى التحقيقات الجارية بشأن القطعة الأثرية، وإلى ما استقر عليه رأي الخبير المُكلف من المصلحة من أن القطعة هي إحدى النسخ الأصلية للتثمال، وإلى ما تمثله هذه القطعة من أهمية فنية وتاريخية والذي تستوجب الحفظ.

وتقدمت مصلحة الآثار بالشكر لمكتب النائب العام ولجهاز دعم الاستقرار على الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية الإرث الثقافي.

وفي 14 فبراير الجاري، أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن استرداد القطعة الأثرية المسروقة خلال عملية نوعية لأعضاء مكتب التحقيق والتحري – الغربية بجهاز دعم الاستقرار وتحت إشراف مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز.

وتم إعداد كمين محكم شارك فيه مكتب الجهاز بكل من نسمة وغريان، والقيام بمداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا”.

وأشار الجهاز إلى أنه نتيجة لوعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة، تمكن المشتبه به من الفرار.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت القطعة المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

وتعتبر هذه القطعة الأثرية تمثالاً للذئبة كابيتولينا والتي تمثل شعار روما، وبحسب الأسطورة الرومانية فالذئبة أرضعت التوأم رومولوس وريموس اللذان أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد.

وكان تمثال الذئبة متواجداً على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس والذي أزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.