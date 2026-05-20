«مصلحة الجمارك» تفشل محاولتي تهريب إلى دول الجوار

أعلنت مصلحة الجمارك عن إحباط محاولتي تهريب كميات من الألعاب النارية وأصناف دوائية، كانت مخفية داخل شحنات تجارية متنوعة، في واقعتين منفصلتين جرتا بمدينة غدامس بتاريخ 18 مايو 2026.

وأوضحت المصلحة أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات في غدامس، وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الجبل الغربي، تمكن من رصد وضبط شحنات معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار، في إطار عمليات تفتيش ومتابعة أمنية مكثفة.

وفي القضية الأولى، تم ضبط 40 صندوقًا من الألعاب النارية كانت مخبأة داخل شاحنة محملة بمبيدات حشرية، في محاولة لتمويه الشحنة وإخفاء محتواها الحقيقي عن الجهات الرقابية.

أما القضية الثانية، فقد أسفرت عن ضبط 60 صندوقًا من الألعاب النارية، إضافة إلى 52 صنفًا من الأدوية، جرى إخفاؤها داخل شحنة مواد غذائية وحفاضات أطفال، في محاولة لتمريرها خارج البلاد بشكل غير قانوني.

وأكدت المصلحة أن الفرق المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم حجز المضبوطات وتوثيقها رسميًا، وفتح محاضر جمع استدلالات بحق المتورطين في الواقعتين.

وأضافت أن ملف القضية أُحيل إلى نيابة مكافحة الفساد في غريان لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة.

وشددت مصلحة الجمارك الليبية على استمرار جهودها في مكافحة التهريب بجميع أشكاله، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية والأمنية تعمل بشكل متواصل لمنع استغلال الشحنات التجارية في أنشطة غير مشروعة تمس الأمن الاقتصادي والصحي للبلاد.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها السلطات الجمركية والأمنية لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية ومكافحة شبكات التهريب التي تنشط في بعض المناطق الحدودية.