مصلحة الجوازات والجنسية تسهّل إجراءات دخول المساعدات للمدن المنكوبة

أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات التي من شأنها تسهيل دخول المساعدات للمدن المتضررة في شرق ليبيا، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً.

ووفقاّ لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” فقد تضمنت القرارات تسهيل منح تأشيرات دخول فرق الإغاثة والإنقاذ العربية والأجنبية، وتسهيل إجراءات الموافقة لدخول بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإنقاذ.

كما تضمنت القرارات تكليفات لمنظومة طباعة الجوازات بإصدار جوزات سفر مستعجلة لمن لا يمتلكونها، من خلال العمل 24 ساعة.

وتهدف هذه القرارات إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدن المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي.