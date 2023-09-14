مصلحة الطرق والجسور تحصر انهيارات جنوب البيضاء

أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الخميس، عن الشروع في عملها بحصر الانجرافات والانهيارات التي طالت شبكة الطرق في المناطق المنكوبة جنوب مدينة البيضاء، مؤكدة البدء الفوري والعاجل بفتح وإزالة العوائق.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” فقد أوضحت المصلحة، في بيان لها، أنها فتحت تحويلات بديلة لتسهيل مرور المركبات والمواطنين لقضاء احتياجاتهم اليومية، مشيرة إلى أنها كلفت الشركات بتنفيذ الأعمال المطلوبة على وجه السرعة، متوقعة الانتهاء منها خلال يومين.

وتهدف الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الطرق والجسور إلى تسهيل وصول قوافل الإغاثة من المواد الغذائية والوقود وفرق شركة الكهرباء والاتصالات للمناطق المنكوبة.