مصلحة الطيران المدني تُطالب بإيقاف العمل بأسعار الرحلات الجديدة

طالبت مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق، شركات الطيران بالإيقاف الفوري للعمل بقرار زيادة أسعار تذاكر السفر في الرحلات الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في مراسلة رئيس مصلحة الطيران المدني للمدراء العامين لشركات:

الخطوط الجوية الليبية

الخطوط الإفريقية

طيران البراق

ليبيا للطيران

الأجنحة الليبيىة

وأشار رئيس المصلحة إلى أن الإجراء مخالف للأوامر الصادرة بعدم رفع قيمة أجور وأسعار النقل الجوي إلا بالرجوع لمصلحة الطيران المدني، سواء أسعار تذاكر الرحلات الداخلية أو الدولية وذلك لدرلستها ومن ثم إعتمادها، مطالباً منهم فوراً إيقاف العمل بأي أسعار جديدة على رحلاتهم.

ولفت إلى أن زيادة أسعار التذاكر دون الرجوع لمصلحة الطيران المدني مخالف للقانون ولائحة التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني، وتعتبر مخالفة للمادة (118) من قانون الطيران المدني رقم (6) لسنة 2005.

هذا وشهدت أسعار تذاكر السفر ارتفاعاً الأيام الماضية، وذلك بعد قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر الصرف.