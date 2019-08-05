مصلحة المرافق التعليمية تبدأ في تجهيز القاعات الجامعية لطلبة الشهادة الثانوية

شرعت مصلحة المرافق التعليمية وبالتنسيق مع اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم في تجهيز القاعات المستهدفة لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الشهادات الثانوية هذا العام.

حيث شملت الأعمال التي انطلقت عقب اجتماعات دورية عقدتها اللجنة المكلفة بقرار من مدير عام المصلحة على القويرح تجهيز نحو 65 منطقة تعليمية ورصد الاحتياج الفعلي وفق مسار تربوي يضمن توفير بيئة تعليمية تتناسب ورؤية وزارة التعليم.

هذا وأشارت لجنة التجهيز إلى أن مخازن المصلحة الرئيسية شرعت مع مطلع الأسبوع الجاري في توزيع المستهدف من المقعد الفردي والبالغ نحو 6600 مقعد، وأنه من المتوقع استكمال أعمال التوزيع والمناولة في غضون اليومين القادمين لاسيما بعد مطالبة المخازن الفرعية بمضاعفة ساعات الدوام الرسمي.

وكانت مصلحة المرافق التعليمية قد عمدت في وقت سابق إلى تشكيل لجان فنية لوضع المقايسات التقديرية لأعمال صيانة القاعات الامتحانية داخل الجامعات وتجهيزها استعداداً لانطلاق الامتحانات في موعدها المقرر.