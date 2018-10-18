مصلحة المرافق التعليمية تستعرض موقفها التنفيذي

استعرضت مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية ببلديات طرابلس الكبرى في اجتماع عقده مدير عام المصلحة (علي القويرح) موقفها التنفيذي لمشاريع الصيانة التي تشهدها المدارس والمركبات الجامعية.

وتضمن الاجتماع المنعقد بمقر ديوان المصلحة وبحضور مدير إدارة المشروعات (حسن العائب) وعدد من رؤساء الأقسام مناقشة مستوى تنفيذ أعمال الصيانة ومدى إلتزام الشركات المنفذة للمشاريع ببنود التعاقد والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من قبل المصلحة فضلا عن وضع السياسات التي تضمن حللت المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات وإمكانية تذليلها.

ووجه مدير عام المصلحة خلال الاجتماع إلى “تشكيل لجنة فنية لدراسة تعديل الأسعار بما يتلاءم وأسعار السوق المحلي ووتكلفة الأيادي العاملة” مؤكدا أن إدارته تعقد سلسلة اجتماعات دورية بشأن متابعة تنفيذ مشاريعها التعليمية ومستوى تحقيق خدماتها التي تضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة داخل المدارس.

يشار إلى أن الاجتماع المنعقد -الخميس– انتظم بحضور مكاتب مشروعات (طرابلس المركز – أبو سليم – حي الأندلس – سوق الجمعة – تاجوراء).