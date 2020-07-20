مصلحة المطارات تبحث إجراءات صيانة مهبط مطار طرابلس

عُقِد بمقر مصلحة المطارات في العاصمة طرابلس، اجتماع اليوم الأحد، مع شركة الدار الوطنية المُكلفة بصيانة المهبط الرئيسي بمطار طرابلس الدولي، وبحضور رئيس المصلحة ومدير عام مطار طرابلس الدولي، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، ورئيس قسم المهابط والساحات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة الانتهاء من الإجراءات التعاقدية حسب الموافقات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، بحسب ما أفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما تم التطرق إلى إتمام الإجراءات المالية اللازمة بما فيها فتح اعتماد مستندي لصالح الشركة ومن تم تسليم موقع العمل للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة المتفق عليها مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على مجال العمل وحسب ما توصي به الإدارة المختصة والمكتب الاستشاري المكلف بمتابعة والاشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

وأشار المصلحة إلى أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال سبعة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في التنفيذ.