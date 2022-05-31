مصلحة المطارات تبحث إعداد مخطط عام لمطار الأبرق الدولي

عُقِد بمقر مصلحة المطارات، اليوم الثلاثاء، اجتماع افتراضي، ضم مساعد رئيس المصلحة محمد فساطوي، ومدير إدارة الإنشاءات وليد حداقة، ومدير عام مطار الأبرق الدولي أبوبكر بدر، ومهندسين مختصين من المصلحة ومطار الأبرق الدولي مع مهندسين من شركة إيريا (AIRIA) المتعاقد معها من طرف المصلحة لإعداد مخطط عام لمطار الأبرق الدولي.

وانطلق الاجتماع بالتعارف بين مهندسي المصلحة ومهندسي الشركة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات على فيسبوك.

وتم التطرق لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بتنفيذ مشروع المخطط العام للمطار من حيث مساحة الأرض ومرافق المطار الرئيسية ومكوناته الحالية ومراحل تنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها به وبعض المعلومات الأخرى التي ستساعد في تنفيذ العمل بالشكل المطلوب.