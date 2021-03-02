مصلحة المطارات تبحث إمكانية تفعيل مطار الأبرق الدولي

عقد رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق محمد بيت المال، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس، مع كل من عبد لله امطول عميد بلدية البيضاء، وإبراهيم امخاطر عميد بلدية الأبرق، وسعد الحمري عضو المجلس البلدي البيضاء، وأبوبكر عبد النبى مدير مكتب مشروعات بلدية الأبرق، والسنوسي رجب رئيس المركز المغاربي للتنمية، بحضور مساعد رئيس المصلحة محمد فساطوي، ومدراء الإدارات الفنية والمختصة بالمصلحة.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش إمكانية تفعيل مطار الأبرق الدولي، والتجهيزات الفنية اللازمة لتشغيله وأعمال الصيانة والإنشاءات المنفذة والمتوقفة والمزمع إدراجها ضمن مخصص الميزانية لسنة 2021.

هذا وقد تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مكون من الإدارات المختصة بالمصلحة والجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الطيران للقيام بزيارة ميدانية لمطار الأبرق الدولي خلال الأيام القريبة القادمة وذلك لتقييمه من النواحي الفنية وإعداد تقرير مفصل عن وضع المطار واحتياجاته وليتم على ضوئه الإذن بتشغيل رحلات جوية منتظمة من والى المطار.