مصلحة المطارات تبحث التعاون مع الشركات البريطانية

بحث رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد بيت المال، مع نائبة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كاثرين وايلد، سُبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وايلد، الأربعاء، إلى مقر المصلحة في العاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ المشاريع التي يتم طرحها من طرف المصلحة بالأخص مشاريع إنشاء وتجهيز المطارات والبنية التحتية .

كما تم التطرق إلى أوجه الدعم التي يمكن أن تقدمه السفارة البريطانية لمصلحة المطارات في المجالات الفنية والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، والدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة لمشاركة وفود رسمية من المصلحة في المؤتمرات والمعارض والملتقيات التي تقام في المملكة المتحدة من حين إلى آخر ذات العلاقة بصناعة المطارات.

وأعربت نائبة السفير البريطاني عن استعدادها التام للمساعدة ودعم مصلحة المطارات والتنسيق مع عدد من الشركات الرائدة والمصنعين البريطانيين لزيارة ليبيا خلال الفترة القادمة للااجتماع مع المصلحة للتعريف عن نشاطاتهم ومنتجاتهم، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات على فيسبوك.