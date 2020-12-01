مصلحة المطارات تبحث تنفيذ مشاريع مطار الكفرة

عقد رئيس مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق د. محمد بيت المال، وبحضور م. محمد فساطوي مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع كل من السنوسي القمي عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الكفرة، وحامد عبدالسيد المكلف بمتابعة مشاريع البلدية، ونور الدين عامر مدير فرع شركة “مودافيلت” التركية بليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى الآلية التي يمكن تطبيقها لاستئناف المشاريع المتعاقد على تنفيذها سابقاً خلال سنة 2013 من طرف مصلحة المطارات مع شركة “مودافيلت” والتي توقفت نتيجة للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد.

وتشمل المشاريع صيانة برج المراقبة ومبنى الدفاع المدني والمهبط الموازي وموقف السيارات، بحسب ما أفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

هذا واتفق الحضور أثناء الاجتماع على ضرورة إستئناف العمل بالمشروع في أقرب فرصة ممكنة من خلال التعاقد بالباطن مع أحدى الشركات المحلية المتخصصة، وبعد أن يتم تعديل مجالات الأعمال للمشاريع المذكورة بما يتناسب مع القيمة المالية المتاحة وبعد التأكد من الحالة الإنشائية للمرافق المتعاقد على صيانتها.