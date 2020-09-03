مصلحة المطارات تبحث رفع الكفاءة التشغيلية بمطار الزنتان

عقد رئيس مصلحة المطارات د. محمد بيت المال، اليوم الخميس، اجتماع مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش عدة مواضيع متعلقة بالإجراءات الإدارية بمطار الزنتان والتي من شأنها أن تساهم في تنظيم العمل وتسييره بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أهمية الرفع من الكفاءة التشغيلية بالمطار من خلال تطوير بنيته الأساسية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتشغيل وبما يضمن تقديم خدمات مناسبة للمسافرين عبره.

كما تم التطرق إلى إمكانية إتاحة فرصة للاستثمار بمطار جبل نفوسة بعد لأن تعذر على الشركة التي تم إبرام مذكرة تفاهم معها سابقاً الاستمرار في تنفيذ المشروع الاستثماري نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.