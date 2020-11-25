مصلحة المطارات تبحث سٌبل التعاون مع إسبانيا لتنفيذ عدة مشاريع

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع بمقر مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، بين رئيس المصلحة د. محمد بيت المال وسفير المملكة الإسبانية لدى ليبيا خافيير لاراشي، بحضور مدير إدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، ومديرة مكتب التعاون الدولي، وملحق وزارة الداخلية بالسفارة الإسبانية.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي بناءً على مذكرة محالة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

وتناول الاجتماع سُبل التعاون مع الشركات الإسبانية في تنفيذ مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، والتوريدات الخاصة بالمطارات.

كما تم التطرق إلى سُبل الاستفادة من خبرة الجانب الإسباني في مجال إدارة وتشغيل المطارات.