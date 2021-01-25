مصلحة المطارات تبحث في إسبانيا تعزيز التعاون في مجال الطيران

قام اليوم الاثنين، وفد من مصلحة المطارات بحكومة الوفاق برئاسة رئيس المصلحة د. محمد بيت المال، بزيارة لمقر السفارة الليبية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

والتقى الوفد سفير دولة ليبيا لدى مملكة إسبانيا وليد ابوعبدالله، والذي رحب بدوره بزيارة وفد المصلحة لإسبانيا، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات لا سيما مجال الطيران.

وسيتم خلال هذه الزيارة الاجتماع مع عدد من الشركات الإسبانية العامة والخاصة وزيارة عدة مصانع متخصصة في مجال تجهيز المطارات، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

وأعرب رئيس المصلحة للسفير عن شكره على التنسيق للزيارة وحفاوة الاستقبال كما أوضح له الهدف من الزيارة والشركات والجهات الحكومية المستهدف الاجتماع معها وزيارتها ومساعي مصلحة المطارات لتطوير البنية التحتية بالمطارات الليبية وتحسين الخدمات المقدمة بها والرفع من كفاءة الكوادر التابعة للمصلحة من خلال نقل المعرفة والخبرات في مجال إدارة وتشغيل المطارات.