مصلحة المطارات تتفقد مطار زوارة الدولي

قام فريق عمل مكون من مدراء الإدارت والمكاتب الفنية بمصلحة الطيران المدني بزيارة ميدانية لمطار زوارة الدولي.

وكان في استقبالهم مدير عام مطار زوارة الدولي، ومدراء المكاتب الفنية بالمطار.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تم خلال الزيارة الاطلاع على مرافق المطار وتفقد مبنى برج المراقبة الجوية والاجهزة الملاحية الموجودة به.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي مصلحة الطيران المدني لتحسين والرفع من مستوى الخدمات الملاحية المقدمة من طرفهم بالمطار.

وفي الـ26 من يوليو الماضي، قامت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، بتشكيل فريق عمل مكون من مهندسين مختصين من إدارتي التجهيزات الفنية والمشاريع الهندسية للقيام بزيارة ميدانية لمطار زوارة الدولي.

وأوضحت المصلحة، أن هذا الإجراء يأتي لمقتضيات العمل، ولتحديد الاحتياجات الفنية من منظومات ومعدات تشغيل تمهيدا لإعداد مجالات أعمال لتنفيذها وتوفيرها.

وقام الفريق المُشكل بزيارة للمطار تم على ضوئها إعداد المطلوب بالإضافة إلى متابعة نسب الإنجاز للمشاريع المتعاقد على تنفيذها من طرف المصلحة، وأبرزها مشروع توسعة وتطوير صالة مغادرة الرحلات ومشروع إنشاء موقف خاص بالسيارات.