مصلحة المطارات تدرس إنشاء منفذ جوي ببلدية تراغن

عقد رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق د. محمد بيت المال، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس، مع عميد بلدية تراغن عبد السلام شنقنة، وبحضور مدير إدارة التخطيط بالمصلحة المهدي الحضيري.

وأفادت المصلحة بأن الاجتماع ناقش تزويد المصلحة من طرف البلدية بخرائط ومستندات الأرض المزمع إنشاء منفذ جوي عليها استناداً على ما جاء في القرار رقم (4) لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني.

وتم على ضوء الاجتماع الاتفاق على مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص الأرض المقترحة والمملوكة للدولة لتنفيذ المشروع من خلال نقل تبعيتها لمصلحة المطارات ليتسنى لها البدء في إجراء الدراسات اللازمة.

وتراغن هي واحة في جنوب غرب ليبيا، تقع إلى الشرق من مرزق بحوالي 54 كم، وإلى الجنوب من سبها بحوالي 140 كم، وهناك طرق تصلها بكلا المدينتين.