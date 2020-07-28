مصلحة المطارات تستعرض مخصصات مشاريع تنمية الجنوب الليبي

عقد رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع كل من مدير إدارة التخطيط، ورئيس لجنة العطاءات، ومدير إدارة التجهيزات الفنية، ومدير مكتب دعم القرار، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ورئيس قسم التنمية والاستثمار، ورئيس لجنة المشتريات.

وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع يأتي لمناقشة المستجدات والإجراءات التي اتخذتها المصلحة فيما يخص تنفيذ المشاريع المستهدف تنفيذها بالمطارات التابعة لها والواقعة بالجنوب الليبي، والتي لم توفر التغطية المالية اللازمة لها حتى تاريخه.

وتم خلال الاجتماع استعراض البنود المدرجة ضمن الميزانية والإجراءات التي قامت بها المصلحة خلال الفترة السابقة لإتمام إجراءات التعاقد ومن بينها طرح المشاريع المستهدف تنفيذها في مناقصات من طرف لجنة العطاءات ولجنة المشتريات، وتمت الترسية على عدة شركات متخصصة لتنفيذ عدد من المشاريع التي ستساهم في تطوير المطارات الواقعة في المنطقة وإعادة تشغيلها، بحسب مصلحة المطارات.



هذا وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ضرورة إجراء التعديلات والمناقلات اللازمة بين بنود الميزانية واستكمال باقي الإجراءات التعاقدية وستشرع المصلحة في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بمجرد توفر المخصصات المالية اللازمة.