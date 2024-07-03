مصلحة المطارات تورد مولدات كهربائية لمطاري أوباري وغات

أعلنت مصلحة المطارات عن تنفيذ مشروع لتوريد وتركيب مولدات كهربائية جديدة لمطاري أوباري وغات.

وذكر بيان على موقع وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وتعزيز القدرات التشغيلية والخدماتية لهذين المطارين من خلال ضمان إمدادات كهربائية موثوقة وكافية لتلبية احتياجاتهما التشغيلية.

كما سيسهم ذلك في ضمان استمرارية العمليات في المطارين وتقديم خدمات أفضل للركاب والشحن.

وقال مدير إدارة التجهيزات والمعدات، المهندس المهدي الحضيري أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمطارات الليبية بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين.

وأكد الحضيري على أهمية هذا المشروع في ضمان استمرارية الخدمات المقدمة في مطاري أوباري وغات.

ويأتي المشروع في إطار الجهود المتواصلة لمصلحة المطارات لتطوير البنية التحتية للمطارات الليبية وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يعزز من دور القطاع الجوي في التنمية الاقتصادية للبلاد.