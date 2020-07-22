مصلحة المطارات تُتابع استعدادات إعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي

قام رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بجولة رفقة مدير عام المطار ومدراء الإدارات المختصة داخل مطار معيتيقة الدولي.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية، بأن الزيارة تأتي في إطار السعي لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

وتم خلال الجولة تفقد سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من طرف المصلحة بما فيها أعمال صيانة وتطوير محطة الركاب ومرافقها وأعمال صيانة المهبط الرئيسي وإعادة الطلاء، بإلاضافة إلى أعمال صيانة الاجهزة والمنظومات بما في ذلك منظومة إنارة المهبط ومنظومة التكييف المركزي.

كما شملت الزيارة جولة داخل محطة الركاب الجديدة الجاري العمل على تنفيذها من قِبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والتي سيتم ربطها بالمحطة الحالية بما سيساهم وبشكل كبير في استيعاب عدد أكبر من المسافرين وتقديم خدمات أفضل لهم، بحسب مصلحة المطارات.