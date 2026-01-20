مصلحة الموانئ تحذر.. السفينة «سيدر» تتجه نحو مالطا بعد إنقاذ طاقمها

أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري تحذيرًا ملاحيًا عاجلًا للسفن والمنصات العاملة في البحر المتوسط بعد فقدان السيطرة على سفينة بضائع نتيجة عطل فني.

وأوضحت المصلحة أن طاقم السفينة “سيدر” تم إنقاذه بالكامل، فيما تبقى السفينة المهجورة على بعد نحو 45 ميلاً بحريًا من ميناء الخمس الليبي.

وتبلغ حمولة السفينة 2,941 طنًا، ويبلغ طولها نحو 90 مترًا وعرضها 14.4 مترًا، وكانت متجهة إلى مالطا عند وقوع الحادث، وترفع السفينة علم تنزانيا.

ودعت السلطات الليبية جميع الموانئ والمنصات النفطية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع السفينة في حال اقترابها من مناطق التشغيل أو الممرات الملاحية.

ويأتي هذا التحذير في ظل اضطرابات الملاحة البحرية في البحر المتوسط بسبب ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج التي وصلت أحيانًا إلى 6 أمتار، ما يزيد من صعوبة التحكم في السفن خلال الأسبوع الحالي.

وتعد منطقة البحر المتوسط من أكثر المسارات الملاحية كثافة عالميًا، حيث تشهد حركة مكثفة للسفن التجارية والنفطية. وتعرضت المنطقة في السنوات الأخيرة لعدة حوادث مشابهة نتيجة الأحوال الجوية وتقادم بعض السفن، ما دفع السلطات البحرية إلى تعزيز إجراءات السلامة والتحذير المسبق للسفن.