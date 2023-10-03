مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تفوز بالجائزة الذهبية للتميز الإفريقي العربي

فازت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية بالجائزة الذهبية للتميز الإفريقي العربي لفئة المؤسسات الكبري لسنة 2023، وذلك نظير الجهود التي تم بذلها من قبل المصلحة للوصول إلى النتائج المتقدمة في تطبيق نظام الجودة الخاص بمصلحة الموانئ والنقل البحري ISO 9001:2015.

أقيم الحفل بجمهورية مصر العربية، واستلم الجائزة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري “عمر عبدالله الجواشي” برفقة “عصام عبدالله القروي” مدير مكتب ضمان الجودة.

وأعرب “الجواشي” عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الفوز يأتي تأكيدًا على الجهود التي تبذلها المصلحة لتحسين جودة خدماتها ورفع مستوى الأداء.