مصير مجهول لبطولة كأس ليبيا وسط غياب جماعي عن السفر إلى الملاعب المحددة

تعيش بطولة كأس ليبيا لكرة القدم حالة من الغموض والتعقيد غير المسبوق، رغم إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم عن الموعد الرسمي لإقامة مباريات نصف النهائي في مدينتي بنغازي ومصراتة.

ورغم تحديد المواعيد والملاعب بشكل رسمي، فإن أندية الأهلي طرابلس، والأخضر، والأهلي بنغازي لم تُسافر إلى المدن المقررة لخوض مبارياتها، ما جعل مصير البطولة معلقًا في انتظار ما ستؤول إليه الساعات القادمة.

ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يتوجه الأهلي طرابلس إلى بنغازي والأخضر والأهلي بنغازي إلى مصراتة لخوض مواجهات نصف النهائي، بقيت هذه الفرق في مقراتها احتجاجًا على ما وصفته بـ«غياب العدالة في شروط المنافسة»، خصوصًا في ما يتعلق بملف التحكيم وتقنية الفيديو (VAR).

في المقابل، سافر فريق الاتحاد إلى مدينة بنغازي بمفرده، متمسكًا بموعد المباراة المحدد من قبل الاتحاد، ما زاد من تعقيد المشهد وفتح باب التساؤلات حول إمكانية إقامة اللقاءات من الأساس.

الأزمة الحالية تأتي على خلفية بيان مشترك سابق لأندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والأخضر، طالبت فيه بتوفير طواقم تحكيم أجنبية وتطبيق تقنية الفيديو قبل استكمال البطولة، معتبرة أن غياب هذه الشروط يُفقد المسابقة نزاهتها.

وبين تمسك الاتحاد بإقامة المباريات في موعدها، وإصرار الأندية على تأجيلها حتى تحقيق مطالبها، يبقى مصير كأس ليبيا معلقًا بين التعقيد الإداري والتوتر الرياضي، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عطّلت المسابقات المحلية وأثّرت على صورة الكرة الليبية.

وفي انتظار أي قرار جديد من الاتحاد الليبي أو بوادر انفراج من الأندية المعنية، تبدو بطولة كأس ليبيا في مفترق طرق حقيقي، بين من يرى ضرورة الاستمرار حفاظًا على هيبة المسابقة، ومن يرى أن العدالة أهم من أي موعد.