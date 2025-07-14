مطار أربيل تحت الهجوم مجدداً… والدفاعات الجوية تتصدى

أعلن إقليم كردستان العراق، فجر الاثنين، عن إسقاط مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي، دون أن تُسجل أضرار بشرية أو مادية.

وشهد المطار إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 2:30 فجراً، تلتها انفجارات سُمع دويها في المنطقة، كما أُطلقت منظومة الدفاع الجوي “سي رام” من داخل القنصلية الأمريكية والمناطق المحيطة بالمطار لاعتراض المسيرة وإسقاطها.

وفرضت القوات الأمنية طوقًا حول المطار بعد الحادث، وذلك في ظل تكرار الهجمات السابقة على مطار أربيل والقواعد المحيطة به، والتي تمت باستخدام الطائرات المسيرة أو الصواريخ.