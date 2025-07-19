مطار بن غوريون تحت النار.. «أنصار الله» ترفع سقف المواجهة

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ هجوم صاروخي جديد على مطار بن غوريون في تل أبيب، باستخدام صاروخ بالستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2″، في إطار هجماتها المتواصلة على إسرائيل منذ أواخر العام الماضي، والتي تصفها بأنها دعم للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون “المسيرة”، إن العملية “حققت هدفها بنجاح وأدت إلى هروع الملايين من الإسرائيليين ودفعهم للهرب إلى الملاجئ، مع توقف حركة المطار”، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء “ردًا على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

ودعا العميد سريع الأمة العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن “العدو المجرم إن تمكن من تنفيذ مخططه في غزة، فالدور قادم على الجميع عاجلاً أم آجلاً”.

وأكد المتحدث استمرار العمليات العسكرية للجماعة حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من شن “أنصار الله” هجمات أخرى بصاروخ بالستي وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية، بينها مطار بن غوريون، منطقة النقب، وميناء إيلات جنوبي البلاد، في تصعيد مستمر ضمن الصراع الإقليمي المتصاعد.