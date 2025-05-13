مطار تشانغي في الصدارة.. أفضل 20 مطاراً في العالم لعام 2025

في سباق عالمي يتجاوز حدود السفر والطيران، كشفت جوائز “سكاي تراكس” العالمية عن تصنيف أفضل 20 مطارًا في العالم لعام 2025، حيث تربعت مطارات آسيوية على قمة القائمة، بينما برزت مطارات من دول عربية ضمن النخبة العالمية، في مشهد يعكس التقدم الكبير في البنية التحتية والخدمات الجوية على مستوى العالم.

وكشفت جائزة سكاي تراكس لأفضل مطارات العالم عن تصنيفها الجديد لعام 2025، حيث تم تتويج مطار تشانغي في سنغافورة كأفضل مطار في العالم.

وبحسب “نيويورك بوست”، حقق مطار تشانغي رقمًا قياسيًا بحصوله على لقب أفضل مطار للمرة الـ13، ويُعد واحدًا من أكثر مطارات الركاب ازدحامًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتمكن مطار فانكوفر الدولي في كندا من دخول قائمة أفضل المطارات في العالم، محتلاً المركز 13 في التصنيف.

ووفق المجلة، أما في تصنيف أفضل مطار في أمريكا الشمالية، فقد حصل أحد مطارات نيويورك على المركز الأول، حيث صرح “إدوارد بلايستيد”، رئيس سكاي تراكس، بأن “تطور مطار لا غوارديا خلال العقد الماضي يُعد أمرًا استثنائيًا”.

وبحسب المجلة، في مطار تشانغي، الذي يتصدر القائمة، فهو ليس مجرد محطة سفر، بل وجهة سياحية بحد ذاتها، حيث يتميز بوجود مركز تجاري مكوّن من عشرة طوابق، وحدائق داخلية متعددة، ومركز للفراشات، ومنتجع صحي، وفنادق، ومعارض فنية، ومتحف، وصالات سينما، وحديقة ترفيهية بطابع حديقة الديناصورات، فضلًا عن شلال “رين فورتكس” الداخلي، الذي يُعد أكبر شلال داخلي في العالم بارتفاع يصل إلى 130 قدمًا.

ووفق المجلة المجلة، حصل مطار تشانغي على جوائز أخرى من سكاي تراكس، مثل أفضل مطاعم في المطار، أفضل مطار في آسيا، وأيضًا جائزة أفضل مراحيض في المطار، وفي المركز الثاني، جاء مطار حمد الدولي في قطر، المعروف بفنونه المعمارية وأعماله الفنية، كما فاز بجوائز أفضل تسوق في المطار وأفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق المجلة، المراكز من الثالث إلى السادس كانت من نصيب المطارات الآسيوية. ففي المركز الثالث، جاء مطار هانيدا الدولي في طوكيو (اليابان)، الذي حصل أيضًا على لقب أنظف مطار في العالم، يليه مطار إنتشون الدولي في سيؤول (كوريا الجنوبية) في المركز الرابع، الذي فاز بجائزة أفضل موظفي مطار في العالم، ثم جاء مطار ناريتا الدولي في طوكيو (اليابان) في المركز الخامس، يليه مطار هونغ كونغ الدولي في المركز السادس.

وفي ما يلي، قائمة أفضل 20 مطارًا في العالم لعام 2025، وفقًا لذات التصنيف:

مطار تشانغي سنغافورة – يقع في سنغافورة.

مطار حمد الدولي – يقع في قطر.

مطار هانيدا الدولي – يقع في طوكيو، اليابان.

مطار إنتشون الدولي – يقع في سيئول، كوريا الجنوبية.

مطار ناريتا الدولي – يقع في طوكيو، اليابان.

مطار هونغ كونغ الدولي – يقع في هونغ كونغ.

مطار شارل ديغول الدولي – يقع في باريس، فرنسا.

مطار فيوميتشينو الدولي – يقع في روما، إيطاليا.

مطار ميونيخ الدولي – يقع في ميونيخ، ألمانيا.

مطار زيورخ الدولي – يقع في زيورخ، سويسرا.

مطار دبي الدولي – يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

مطار هلسنكي-فانتا الدولي – يقع في هلسنكي، فنلندا.

مطار فانكوفر الدولي – يقع في فانكوفر، كندا.

مطار إسطنبول الدولي – يقع في إسطنبول، تركيا.

مطار فيينا الدولي – يقع في فيينا، النمسا.

مطار ملبورن – يقع في ملبورن، أستراليا.

مطار تشوبو سنترير الدولي – يقع في ناغويا، اليابان.

مطار كوبنهاغن – يقع في كوبنهاغن، الدنمارك.

مطار أمستردام سخيبول – يقع في أمستردام، هولندا.

مطار البحرين الدولي – يقع في المنامة، البحرين.

الجدير بالذكر أن جائزة “سكاي تراكس” تُعد من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الطيران، وتعتمد في تصنيفاتها على استطلاعات رأي دولية للمسافرين، تأخذ في الاعتبار عدة معايير تشمل النظافة، كفاءة الخدمات، جودة الطعام، الراحة، وأداء الموظفين. ويأتي حضور مطارات عربية كحمد الدولي ودبي والبحرين ضمن قائمة النخبة العالمية كمؤشر على تطور قطاع الطيران العربي وتزايد قدرته على منافسة كبار مطارات العالم في الجودة والخدمات والابتكار.