مطار دبي يستقبل 45 مليون مسافر في 6 أشهر!

في نجاح ساحق ورقم قياسي، استقبل مطار دبي الدولي نحو 45 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب وكالة وام، قالت إدارة المطار، في بيان لها: “سجل مطار دبي الدولي رقما قياسيا باستقبال 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأضاف البيان: “إن هذا الإنجاز يعكس مكانته كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية، ما يسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة”.

وبحسب البيان، “تعكس هذه الأرقام تنامي جاذبية الإمارة والنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 115 مليار درهم (31.33 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 3.2% عن العام الماضي”.

ووفق البيان، “لعبت الأسواق الرئيسية والناشئة، بما في ذلك جنوب آسيا، وغرب أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وشرق آسيا، دورا حيويا في النجاحات التي يحققها مطار دبي الدولي، ففي النصف الأول من عام 2024، حافظت الهند على مكانتها كأكبر دولة وجهة لمطار دبي الدولي بـ6.1 مليون مسافر، في حين تجاوزت حركة المسافرين من الصين مليون مسافر بنمو سنوي وصل إلى 80%”.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث: “يؤكد هذا الأداء القياسي الذي حققناه في النصف الأول من هذا العام أهميتنا الاستراتيجية كمركز عالمي للطيران”، مشيرا إلى أن “دبي تتصدر المدن العالمية في جذب المواهب والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “فخورون بأن نكون بوابة الدخول الأولى إلى هذه المدينة العالمية، حيث نساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز تجربة المطار لكل ضيف من ضيوفنا المسافرين، منوها إلى أن الطلب القوي من الأسواق الرئيسية مثل الهند، والانتعاش التدريجي لسوق الصين قد لعب دورا في تحقيق هذا النجاح”.