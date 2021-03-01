مطار سبها يُعلن استقباله رحلات من طرابلس وبنغازي ورحلات لشركات نفط

قال مدير عام مطار سبها الدولي محمد اوحيدة، إن المطار يُسير أسبوعيًا 5 رحلات مؤكدا بأن الأمور التشغيلية والفنية والأمنية بالمطار تسير بشكل جيد.

وأشار أوحيدة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن المطار يستقبل رحلات من طرابلس وبنغازي ورحلات لشركات نفط.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أوحيدة قوله، إن مطار سبها الدولي يحمل قدرة استيعابية للمسافرين بحوالي 720 مسافرًا، ذاكرًا أنهم ينتظرون وصول وقود الطيران لمباشرة الرحلات الدولية رسميًا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، استئناف الرحلات الجوية إلى مطار سبها الدولي، وذلك لأول مرة منذ أشهر.