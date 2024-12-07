مطار عربي يتوّج بلقب «الأجمل في العالم»

تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات، حصل “مطار زايد الدولي” الإماراتي على لقب “أجمل مطار في العالم”، من جوائز “بري فرساي” للهندسة المعمارية والتصميم.

وقالت وكالة “وام” الإماراتية، “تم الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” في باريس، حيث يتزامن هذا الفوز مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار واحتفالات عيدالاتحاد الـ 53 للدولة الإمارات”.

يشار إلى أن “مطار زايد الدولي” استطاع على مدار عام واحد فقط من بدء تشغيله، أن يحتل المركز الأول في هذه الفئة المرموقة، متفوقاً على منافسين عالميين، ليرسي بذلك معياراً جديداً للتميز في مجال المطارات على مستوى العالم”.

وبحسب وكالة وام، “يمتد مطار زايد الدولي على مساحة 742 ألف متر مربع، مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة و79 طائرة في الوقت ذاته، ويضاعف هذا السعة السابقة للمطار، حيث أصبح بإمكانه إدارة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع الخطط لإطلاق تسع نقاط لمراقبة الهوية البيومترية بحلول عام 2025، في إنجاز يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم”.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، قال التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة “أو إيه جي” الدولية، “إن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة عبر مطار دبي الدولي وصل إلى 5.12 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر الجاري مقابل 4.9 ملايين مقعد مجدول في يوليو 2023 بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد”.

وأضاف التقرير أن “مطار “لندن هيثرو” جاء في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار “باريس شارل ديغول” الفرنسي في المركز الثالث مسجلا 3.63 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنحو 3.61 ملايين مقعد، يليه مطار سيئول في المركز الخامس بنحو 3.58 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز السادس مسجلا 3.5 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول 3.4 ملايين مقعد.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: “يجسّد مطار زايد الدولي رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الطيران، حيث يتجلى الطموح والابتكار في تصميمه، والتزامه بتعزيز تجارب السفر عبر المطارات”.

وأضاف: “إن الفوز بهذه الجائزة مرموقة يعد مصدر فخر لنا في مطارات أبوظبي، وتكتسب أهمية إضافية لتزامنها مع الذكرى السنوية الأولى للبدء بتشغيل المطار واحتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53”.

الجدير بالذكر، أن “مطار زايد الدولي أصبح الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، من حيث السعة المقعدية، كما حقق درجة عالية من رضا العملاء وفقاً لمعايير جودة خدمة المطارات المتميزة (ASQ) من المجلس الدولي للمطارات (ACI) وينضم إلى قائمة أفضل المطارات في العالم، وقدّم المطار خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر الماضي”.