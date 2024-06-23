مطار مانشستر يلغي ويعطل رحلات بسبب انقطاع الكهرباء

قالت الشركة المشغلة لمطار مانشستر في المملكة المتحدة إنه من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية بسبب انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

وفي بيان صادر الساعة (06:30) بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، قال متحدث باسم المطار إن الرحلات المغادرة شهدت إلغاءات وتأخيرات كبيرة بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين.

وقال المطار إنه ألغى بالفعل عدداً من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن تتأثر مزيد من الرحلات على مدار اليوم.

ونصح مطار مانشستر “الركاب الذين سيسافرون من المبنى رقم 3 بأن يأتوا إلى المطار كالمعتاد ما لم تنصح شركة الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك، لكنهم قد يتأثرون في التأخير”.

وكانت شبكة سكاي نيوز أول من قدم تقريرا عن الاضطراب وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني. وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.