«مطار مصراتة الدولي» يستأنف رحلات الخطوط الأردنية

أعلن مطار مصراتة الدولي عن استئناف الرحلات الجوية للخطوط الملكية الأردنية من وإلى المطار بدءًا من 15 يناير المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين مصراتة والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوسيع الخيارات أمام المسافرين للوصول إلى وجهات دولية مختلفة عبر عمان.

وأكدت إدارة المطار أن القرار يمثل مرحلة جديدة من الانفتاح والحركة الجوية، مشيرة إلى أن استئناف الرحلات سيسهم في تسهيل السفر على المواطنين والمسافرين، ويعكس تحسن الأوضاع الأمنية في المدينة بعد سنوات من الانقطاع بسبب الاشتباكات المسلحة.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار إعادة تشغيل الخطوط الأردنية لوجهاتها داخل المطارات الليبية خلال العامين الماضيين، بعد توقف لسنوات. فقد استقبل مطار بنينا الدولي في بنغازي أولى رحلات الشركة في يناير 2024، فيما عادت الخطوط الأردنية إلى مطار معيتيقة الدولي في يوليو 2024 بعد انقطاع دام نحو عقد كامل.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت في 24 أكتوبر الماضي، إغلاق مطار مصراتة الدولي مؤقتًا كإجراء احترازي بعد اندلاع اشتباكات مسلحة جنوب المدينة بين مجموعات متنافسة، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

وتعد مصراتة من أكبر المدن في الغرب الليبي، وهي من المناطق التي تشهد توترات مسلحة بين الحين والآخر نتيجة صراعات على النفوذ بين تشكيلات مسلحة مختلفة.