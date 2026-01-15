«مطار مصراتة» يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية

استقبل مطار مصراتة الدولي صباح الخميس 15 يناير 2026 أول رحلة للخطوط الملكية الأردنية، في حدث يعكس عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية.

وشارك في مراسم الاستقبال مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية، وعميد المجلس البلدي، ومدير عام المطار، ومدير أمن منفذ المطار، إلى جانب ممثلي ووكيل الخطوط الملكية الأردنية، والمدير الإقليمي للشركة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ووفد من الجهات الأمنية.

وأكدت الشركة الليبية للخدمات الأرضية، في بيان رسمي، أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، مشددة على التزامها بتقديم أفضل الخدمات لدعم تطوير قطاع الطيران المدني في ليبيا.

هذا ويمثل افتتاح الرحلات الجوية بين ليبيا والأردن تعزيزًا لعلاقات البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية.

ويتيح هذا الخط الجوي الجديد للمسافرين الوصول بسهولة إلى العاصمة الأردنية عمان ومن هناك إلى شبكة واسعة من الوجهات الدولية.

ويأتي هذا التدشين في وقت يسعى فيه قطاع الطيران المدني الليبي لتوسيع خدماته وتطوير بنيته التحتية، بما يدعم نمو التجارة والسياحة ويعزز الربط الإقليمي والدولي للبلاد.