مطار معتيتقة: نعمل على إعادة تشغيل الملاحة الجوية بصورة طبيعية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي أن المطار مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية وأن العمل جار على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة ابتداءً من اليوم الأحد.

وكانت شركة الأجنحة الليبية للطيران قد ألغت رحلاتها المقررة يوم السبت من وإلى مطار معيتيقة الدولي جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأشارت إلى أن الرحلات الملغية ستظل متوقفة خلال 24 ساعة.

من جهتها أكد الخطوط الجوية الأفريقية أن التشغيل طبيعي حسب الجدول المعتمد من مطار معيتيقة الدولي ليوم الأحد 28 أغسطس، ودعت المسافرين ممن لديهم حجوزات الحضور بالمطار قبل موعد الرحلة بـ3 ساعات.

في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية التونسية إلغاء تشغيل الرحلات يوم الأحد 28 أغسطس من وإلى مطار معيتيقة الدولي ومطار قرطاج الدولي، بسبب ما سمته سوء الأوضاع الأمنية التي تمر بها العاصمة طرابلس.