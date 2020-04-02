مطار معيتيقة: صواريخ حفتر تضرب والمبعوثة الأممية تُحذر

قتيلان وأضرار في المنازل [الجزيرة]

قتل مدنيان في قصف نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدف مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس بعدة صواريخ.

وبحسب ما أوردته ، الصفحة الرسمية العملية “بركان الغضب” على موقع “فيسبوك”، فإن الاستهداف تسبب أيضا بإصابة شخص آخر وبأضرار واسعة في منازل المواطنين.

وستهدفت أيضاً قوات حفتر،الأربعاء مطار معيتيقة الدولي بعدة صواريخ، لم تسفر على اضرار.

وبدورها حذرت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، من استمرار القتال في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له آثار مدمرة على ليبيا.

وأضافت : ويليامزإن أولوية البعثة الآن هي تفعيل الهدنة الإنسانية لمواجهة كورونا.

وأكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالمضي قدماً في المسارات الثلاثة، بناءً على ملحق تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين، وهي المسار العسكري (5+5)، والمسار الاقتصادي، والمسار السياسي، الذي انطلق أواخر شهر فبراير الماضي.

وتابعت أن هذه المسارات هي خطة العمل، التي نسير عليها ونأمل المضي قدماً فيها، مستدركة “نواجه الآن تحديا كبيرا يكمن في كيفية عقد اجتماعات تفرضها جائحة (كوفيد – 19)، وغيرها من التحديات الأخرى، لكننا نسعى إلى التعامل مع هذه التحديات من أجل المضي قدماً في هذه المسارات”.

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