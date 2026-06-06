ليبيا تبدأ استقبال حجاجها.. وزارة المواصلات تنفذ «خطة التفويج» للعودة

أعلنت وزارة المواصلات وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1447هـ – 2026م إلى مطار معيتيقة الدولي، في خطوة تمثل انطلاق عمليات استقبال الحجاج العائدين عبر المطارات الليبية، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة للموسم.

وأوضحت الوزارة أن طائرة تابعة لشركة طيران البراق وصلت مساء أمس إلى مطار معيتيقة الدولي عند الساعة السابعة مساءً، وعلى متنها عددٌ من الحجاج الليبيين العائدين من الديار المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وبحسب الوزارة، باشرت اللجنة المكلفة باستقبال الحجاج في المطار تنفيذ الترتيبات التنظيمية والخدمية الخاصة بهذه الرحلات، مع توفير الإمكانات اللازمة لضمان انسيابية الإجراءات وتسهيل حركة الوصول، بما يضمن تقديم الخدمات للحجاج فور وصولهم.

وأشارت وزارة المواصلات إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن خطة تفويج واستقبال متكاملة تشمل عدداً من المطارات الليبية، حيث تتواصل الرحلات تباعاً عبر مطارات بنينا وسرت ومصراتة وسبها والأبرق وطبرق، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من مصلحة المطارات، وبالتنسيق مع الناقل الوطني طيران البراق.

وأكدت الوزارة أن اللجنة العليا المشرفة على موسم الحج، برئاسة المهندس إبراهيم سالم فركاش، إلى جانب اللجان الفرعية العاملة في المطارات المستهدفة، تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها لضمان تقديم الخدمات اللازمة للحجاج وتأمين إجراءات وصولهم بصورة منظمة وآمنة.

وأضافت أن الاستعدادات الميدانية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية يهدفان إلى توفير أفضل الظروف التشغيلية والخدمية خلال موسم عودة الحجاج، بما يعكس مستوى الجاهزية في مختلف المطارات المشمولة بالخطة.