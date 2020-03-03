مطار معيتيقة يعلق الرحلات بعد تعرضه لقصف بعشرات الصواريخ

إخلاء المطار من المسافرين والعاملين. [أرشيفية/إنترنت]

أعلن مطار معيتيقة الدولي توقف حركة الملاحة الجوية في المطار، وإخلاءه من المسافرين والعاملين، بعد استهدافه من عناصر حفتر، بأكثر من تسعة صواريخ.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر أمني قوله، إن القصف تزامن مع استعداد طائرة تابعة للخطوط الإفريقية للإقلاع، ما تسبب في حالة شديدة من الهلع بين الموظفين والمسافرين، ما دفع إدارة المطار إلى تعليق الرحلات.

وبدأت قوات حفتر منذ صباح الجمعة قصفا مكثفا على عدد من الأحياء في طرابلس ومطار معيتيقة خلفت ضحايا قتلى وجرحى في أبو سليم وسوق الجمعة وعين زارة والقره بوللي وصلاح الدين.

وتعد خروقات قوات حفتر انتهاكا لقرار مجلس الأمن في فبراير القاضي باعتماد مخراجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعية إلى وقف إطلاق النار.

وأعلنت بـ25 فبراير بعثة الأمم المتحدة توصلها رفقة اللجنة العسكرية 5+5 إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ومراقبته وعودة المدنيين على أن تعرض المسودة على قيادات الطرفين لمزيد من التشاور والاستئناف بجنيف مجددا في مارس، بينما تنفي لجنة الوفاق الاتفاق على أي مسودة.

ويعد المسار العسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.



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