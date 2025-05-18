مطار معيتيقة يعود للعمل بكامل طاقته ولجنة المخاطر تؤكد سلامة الوضع الأمني والتشغيلي

عقدت لجنة سياق المخاطر اجتماعها الطارئ الثاني اليوم السبت، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومصلحة الطيران المدني، وشركات الطيران المعنية، وذلك لتقييم مدى جاهزية مطار معيتيقة الدولي لاستئناف التشغيل بعد توقف دام 24 ساعة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التدابير المتخذة خلال فترة التوقف المؤقت، مؤكدة عدم وجود أية ملاحظات تشغيلية أو أمنية تعيق استئناف العمل في المطار. وأشارت اللجنة إلى أن الحالة الأمنية العامة في المطار ممتازة، وأن كافة الجهات الأمنية والفنية قادرة على أداء مهامها وفق اللوائح التشغيلية الدولية المعتمدة.

وأوصت اللجنة بتفعيل عمل لجنة أمن المطار على مدار 24 ساعة لضمان الانسيابية في تبادل المعلومات، والتعامل السريع مع أي مستجدات، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة وسلامة المسافرين.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها المجدولة من وإلى مطار معيتيقة اعتباراً من اليوم، فيما تواصل شركتا الخطوط الأردنية والمصرية استعداداتهما لاستئناف الرحلات خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني على ضمان بيئة آمنة ومستقرة للمسافرين، ودعم استمرارية الحركة الجوية دون انقطاع.