مطالبات بحل مشكلة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في ليبيا

طالب حزب صوت الشعب الليبي من الجهات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وبشؤون المهاجرين واللاجئين، باتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة الأطفال المهاجرين غير الشرعيين غير المصحوبين بذويهم في ليبيا، وإيجاد حلول دائمة لمصيرهم خارج ليبيا.

جاء ذلك في كتاب مفتوح تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، وجهه الحزب إلى كل من:

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

مدير المنظمة الدولية للهجرة

المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

سفير بريطانيا لدى ليبيا

أعضاء فريق العمل الثلاثي “الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الإفريقي – الأمم المتحدة”

ممثلو منظمة أطباء بلا حدود

وأشار الحزب إلى أن ليبيا تعيش في واقع مأساوي، ووفقا لتقرير نشرته منظمة “يونيسف” في شهر أبريل 2021م فإن ما يقارب 51,828 طفل مهاجر منهم 14,572 طفلا مهاجرا غير شرعي غير مصحوب بذويه، ويعاني هؤلاء الأطفال من ظروف معيشية قاسية ونقص حاد في الرعاية الصحية والتعليمية، ويواجهون خطر الاستغلال والاتجار بالبشر.

وأكد البيان على أن القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية تُلزم المجتمع الدولي بتقديم الحماية والدعم لهذه الشريحة من الأطفال، وتوفير بيئة آمنة لهم تمكنهم من العيش بكرامة وتحقيق أحلامهم.

وشدّد حزب صوت الشعب على ضرورة التعاون البنَّاء مع الدولة الليبية بدلاً من توجيه الانتقادات والاتهامات المُضللة والمسيسة التي تهدف إلى ابتزاز ليبيا سياسياً.

كما اقترح الحزب أن تتبنى الدول الغربية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا هذه الشريحة من الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم تضمن حصولهم على التعليم والرعاية الصحية.