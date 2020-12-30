مطالبات بدفع تعويضات من الدول المتورطة بالحرب في ليبيا

دعت رئيس المجلس الأعلى الدولي لمنظمات المجتمع المدني وعضو منظمة العفو الدولية وعضو مجلس المراقبين والمستشارين الدوليين الدكتورة انتصار سليم القليب، الدول المتورطة في الحرب على ليبيا حتى هذا العام 2020 لتعويض ليبيا عن الدمار والقتل وسفك دماء الأبرياء.

وأهابت القليب التي تتولى أيضا رئاسة المجلس الدولي الأعلى للمراقبين، وعضو في التحكيم الدولي بلاهاي كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم وإقامة الدولة المدنية على أسس قانونية في ليبيا، أهابت بهم دعم هذه الدعوة، محملة هذه الدول المسئولية الكاملة عن ما لحق البنية التحتية من دمار وأضرار.

ودعت القليب في بيان، جميع المراقبين والمستشارين وممثلي الشعوب والجمعيات والتحكيم الدولي وحقوق الانسان في المجلس إلى عقد اجتماع طارئ.

وصرحت القلبي بأنها لن تتوقف عن متابعة هذه القضية حتى يتحقق مطلب كل الليبيين، ومن تم تفعيل دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بهذا الشان.