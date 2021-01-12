مطالبات بسرعة تعيين وزير للصحة وتوريد الأدوية

طالب عدد من موظفي وزارة الصحة واتحاد مجلس طرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي بسرعة تعيين وزير للصحة بعد تعثر الأعمال بالوزارة في ظل عدم وجود وزير والاستدعاءات المستمرة من مكتب النائب العام لموظفي الوزارة وتفشي جائحة كورونا في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، موجه إلى كل من:
- المجلس الرئاسي
- النائب العام
- مصرف ليبيا المركزي
وجاءت هذه المطالبات بحسب البيان، لعلاج الوضع الكارثي الحالي الموجود في وزارة الصحة، وللشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وحرصا وحفاضا على المواطن.
وطالب البيان المسؤولين بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وبجدية والبدء بالعمل عليها فورا من أجل معالجة الوضع وتحسينه.
كما طالب البيان بتشكيل لجنة قانونية لتابعة أعمال الوزارة وعدم استدعاء موظفي الوزارة إلا بالتنسيق مع الجهات الرقابية داخلها والتعجيل بفتح أوامر استيراد الأدوية في ظل نقصها وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
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