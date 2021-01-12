مطالبات بسرعة تعيين وزير للصحة وتوريد الأدوية

طالب عدد من موظفي وزارة الصحة واتحاد مجلس طرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي بسرعة تعيين وزير للصحة بعد تعثر الأعمال بالوزارة في ظل عدم وجود وزير والاستدعاءات المستمرة من مكتب النائب العام لموظفي الوزارة وتفشي جائحة كورونا في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، موجه إلى كل من:

المجلس الرئاسي

النائب العام

مصرف ليبيا المركزي

وجاءت هذه المطالبات بحسب البيان، لعلاج الوضع الكارثي الحالي الموجود في وزارة الصحة، وللشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وحرصا وحفاضا على المواطن.

وطالب البيان المسؤولين بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار وبجدية والبدء بالعمل عليها فورا من أجل معالجة الوضع وتحسينه.

كما طالب البيان بتشكيل لجنة قانونية لتابعة أعمال الوزارة وعدم استدعاء موظفي الوزارة إلا بالتنسيق مع الجهات الرقابية داخلها والتعجيل بفتح أوامر استيراد الأدوية في ظل نقصها وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.