مطالبات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بتوضيح قائمة الإيفاد

طالب الناشط السياسي عمر الفيتوري السويحلي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير التعليم العالي عمران القيب، بتوضيح مدى صحة القوائم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيفاد طلبة للدراسة في تركيا.

وقال السويحلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “السيد رئيس الحكومة المحترم الموقر والسيد وزير التعليم العالي السلام عليكما… أرجو من حكومتكم إعلام الشعب الليبي بمدى صحة هذه القائمة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك نرجو توضيح سبب شطب الألقاب من هذه الأسماء والتعتيم”.

وأضاف: “ذلك راجع لإبعاد الشبهة عن علاقة القرابة بين كبار مسؤلين في حكومتكم وبين هؤلاء الموفدين للتعليم بالخارج والمذكورين بالقائمة أو لقيامكم بعمل قد يستنكره الناس وتقبل به حكومتكم و إلاّ لماذا لا تتمتع قراراتكم بالشفافية الكاملة ومنها ذكر الألقاب؟”.

يأتي ذلك في حين، أصدر حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي.