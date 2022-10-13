مطالبا إيّاها بالشفافية.. خارجية النواب تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته

شدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياساته تجاه ليبيا خاصة مشاريع الدعم، على أن تشمل الأقاليم التاريخية الثلاثة.

وأشار العقوري في لقاء مع وفد من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن عمل البعثة لدعم الحدود يتجه لمنطقة بعينها في ليبيا؛ ما يجعل من تلك البرامج غير فعالة، مؤكداً ارتباط الأمن الليبي والأوروبي.

وأكّد العقوري على أنّ دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب وتوحيد السلطة التنفيذية يجب أن تكون هي الأولوية، مطالبا بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة.