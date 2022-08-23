مطالبا إيّاها بتسليم السلطة.. «عبدالجليل»: على حكومة «الدبيبة» أن تستمتع لصوت المواطن

جدّد المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل مطالبته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتسليم السلطة للحكومة الليبية سلميا.

وقال عبدالجليل في كلمته أثناء ملتقى حكماء المنطقة الغربية في العزيزية، أنّه على حكومة الوحدة أن تستمع لصوت المواطن؛ لأنّها انتهت بكل المقاييس، وباغتصابها للسلطة تكسر أهم مبدأ، وهو التداول السلمي على السلطة، وفقا لتعبيره.

وتابع عبدالجليل أنّ الحكومة الليبية صبرت أكثر من 6 أشهر؛ تجنباً لحدوث أي قتال، وأنّها لم تنأل جهدا في الابتعاد عن الحل العسكري، وفي حال أنّها اضطررت فستستخدم كل الوسائل، بما فيها الخيار العسكري.

وحول الملتقى، ذكر عبدالجليل أنّ حضور أعضاء النواب والأعلى للدولة هو رسالة قوية مفادها أنّ هذين المجلسين ثابتان في خط واحد، معتبرا أنّ التنوع الذي وجد في المؤتمر يعطي زخما كبيرا لدعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.