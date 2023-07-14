مطالبا النائب العام بالتّحرك.. «عقيلة صالح» يدين الاحتجازات الأخيرة في طرابلس

استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر وسحب جوازات سفرهم، وكذلك احتجاز وزير المالية السابق فرج بومطاري.

عقيلة صالح حمّل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية وسلامة وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، مطالبا النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء ماحدث ومحاسبة من يقف وراء هذا الفعل.

من جانبها، اتهمت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري.

وقالت اللجنة البرلمانية إنّ ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصًا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه».