مطالبا بتجميد المحاكمة.. محامي «حفتر» يتحجج بالانتخابات لمنع إصدار حكم غيابي

قدم محامي خليفة حفتر بتقديم عريضة للمحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا يوم 22 يوليو الفائت للمطالبة بتجميد المحاكمة القائمة ضده بتهم ارتكابه جرائم حرب.

وتحجج محاي حفتر في طلب تجميد المحاكمة بأن موكله متقدم في التحضير للانتخابات ولمنع استخدام القضية كأداة لمنع حفتر من الترشح للرئاسة، بحسب العريضة.

وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين زهري المنتصر إنّ محامي المتهم استند في عريضته على التصريح الخماسي الذي أصدرته أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا مطالبين مجلسي النواب والدولة بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضاف المنتصر أنّ المحامي استند أيضا على اللقاء بين أطراف ليبية في جنيف تلبية لمطالب الدول الخمس، بالإضافة إلى لقاء رئيس أركان قوات حفتر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس هذا الأسبوع.

كما أشار محامي حفتر إلى أنّ هناك رغبة أكيدة واتجاها قويا لعقد انتخابات في ليبيا في المستقبل القريب، مؤكدا أنّ حفتر يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، منوها بلقاء وزير الداخلية مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات من أجل التحضير للانتخابات، بحسب االمنتصر.

من جانبه وصف رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، محاولة المحامي بالـ”البائسة اليائسة الأخيرة” لتجنيب موكّله الإدانة الغيابية القادمة ضده لارتكابه جرائم حرب وقتل ضد العديد من الضحايا الليبيين.

وأوضح عميش أن جلسة الاستماع في المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا يوم الجمعة 29 يوليو الساعة العاشرة صباحاً ، مؤكدا أن فريق التحالف الليبي الأمريكي سيكون مع فريق محامي أسر الضحايا لتفنيد كل الأكاذيب المقدمة من فريق مجرم الحرب حسب قوله.

و لفت عميش إلى أن فريق التحالف سيطالب بتحقيق العدالة والمطالبة بإقرار حكم الإدانة الغيابي بأسرع فرصة ممكنة، والذي كان ضمن توصيات القاضي المساعد في آخر جلسة حضورية للمحكمة .