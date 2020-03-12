مطالب بتأجيل تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال قطر 2022

عبرت الرسالة عن موقف الأعضاء العشرة بتأجيل انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية [الخليخ اونلاين]

طلب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” من نظيره الدولي “فيفا” الأربعاء تأجيل مبارياته ضمن تصفيات مونديال 2022 المقررة في قطر، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في رسالة اتحاد “كونميبول” إلى الأمينة العامة لـ”الفيفا” السنغالية فاطمة سامورا “تخشى منتخبات أميركا الجنوبية عدم التمكن من الاعتماد على لاعبيها المحترفين في أوروبا، لأن القادمين من دول فيها مستوى مرتفع من العدوى يمكن وضعهم في حجر صحي”.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات التصفيات في 26 مارس بمشاركة عشرة منتخبات، وتمتد التصفيات على مدى 18 مرحلة حتى نوفمبر 2021.

وعبرت الرسالة عن موقف الأعضاء العشرة وهم (الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي وفنزويلا) وطالبت الرسالة بتأجيل انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية.

وسبق للـ”فيفا” أن أعلن بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، إرجاء مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في مارس ويونيو.

ويحترف العديد من لاعبي منتخبات أميركا الجنوبية في القارة الأوروبية، حيث ينتشر الفيروس المستجد بسرعة كبيرة.

ولم يكشف الاتحاد القاري مصير بطولة كوبا أميركا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو.

وعطل الفيروس العديد من المسابقات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، على غرار الدوري الإيطالي لكرة القدم ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وستقام العديد من المنافسات الرياضية دون جماهير.

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