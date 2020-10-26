مطران القدس يُدين التطاول على المسلمين

أدان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطالله حنا “التطاول على المسلمين” و”خطاب الكراهية”، وذلك في تعليقه على السجال حول الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المطران عطا الله حنا قوله، إنه “إنطلاقا من قيمنا المسيحية وانتمائنا المسيحي لأعرق كنيسة في هذا العالم، فإننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لأي تطاول ينال من الرموز الدينية في كافة الأديان”، وأضاف أن “التطاول على إخوتنا المسلمين إنما هو أمر نرفضه وندينه جملة وتفصيلا”.

وأعرب المطران حنا “عن رفضه لخطاب التحريض والكراهية أيا كان مصدره وأيا كانت الجهة التي تروج له”، مشددا على أن “المسيحيين والمسلمين في هذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص، يجب أن يواجهوا أي خطاب تحريضي مقيت بتكريس ثقافة المودة والأخوة الإنسانية والعمل سويا لإفشال المخططات والمؤامرات الهادفة إلى إثارة الفرقة في صفوفنا”.