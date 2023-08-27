مطلع 2025.. موعد مثول «ساركوزي» أمام القضاء بتهم حصول أموال من «القذافي»

أعلن المدعي العام للقضايا المالية في فرنسا أنّ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيمثل في 6 يناير 2025 لجلسات استماع أمام المحكمة الجنائية الفرنسية في باريس.

وقالت وكالة «فرانس برس» إنّ ساركوزي سيمثل أمام القضاء بشأن اتهامه بالحصول على تمويلات من معمر القذافي، والتستر على اختلاس أموال عامة ليبية لمصلحة حملته الانتخابية في العام 2007،

وحسب بيان المدعي العام للقضايا المالية، سيمثل ساركوزي حتى 10 من أبريل 2024 أمام المحكمة رفقة 12 متهما آخرين؛ إذ يواجهون تهما بالفساد واستغلال النفوذ والتستر على اختلاس القذافي أموالا عامة ليبية لمصلحة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

ويتّهم ساركوزي مع مقربين منه بأنّهم حصلوا من نظام معمر القذافي على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.