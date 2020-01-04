مطلوب لدى «الجنائية الدولية» يُهدد بتدمير طرابلس

قام الإعلامي بقوات حفتر “محمد الجالي” بالتهديد بتدمير العاصمة طرابلس.

وقال الجالي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

إذا فالتتحول طرابلس إلى أدلب جديدة فهم من أختاروا ذلك وقرروا تدمير مدينتهم ، رغم محاولة الجيش تجنيب هذا في العديد من المرات.

إذا فالتتحول #طرابلس إلى أدلب جديدة فهم من أختاروا ذلك وقرروا تدمير مدينتهم ، رغم محاولة الجيش تجنيب هذا في العديد من المرات . — محمد الجالي (@hamoalgali) January 3, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى يقول:

أقسم لكم بإن من يستعد لمغادرة بنغازي ومتوجه إلى ساحات القتال مجددًا سيكونوا كالجحيم والحمم البركانية التي ستغطي سماء #طرابلس منذ اليوم الأول من وصولهم. أستعدوا لإطلاق الهاشتاقات لإنقاذ من سيتبقى من مليشياتكم.

أقسم لكم بإن من يستعد لمغادرة #بنغازي ومتوجه إلى ساحات القتال مجددًا سيكونوا كالجحيم والحمم البركانية التي ستغطي سماء #طرابلس منذ اليوم الأول من وصولهم .



أستعدوا لإطلاق الهاشتاقات لإنقاذ من سيتبقى من مليشياتكم .#ليبيا — محمد الجالي (@hamoalgali) January 3, 2020

يأتي ذلك في حين، كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن فريق المحققين التابع لمحكمة الجنايات الدولية أرسل 9 رسائل عبر البريد الالكتروني الخاص بالجالي بعض منها باسم المحكمة والأخرى باسم المحقق نفسه، وطُلِب منه أن يتعاون مع المحققين أو سيتم اعتباره شريكاً للقيادي بقوات حفتر “محمود الورفلي” جرائم الإعدامات الميدانية التي قام بها الأخير.

وأوضحت المصادر أن المحققين هددوا الجالي بالملاحقة عبر الشرطة الدولية “الإنتربول” في حالة تعنته ورفضه للتعاون، إذ سبق أن رفض الجالي التعاون مع المحققين الدوليين.

ويعتبر فريق محكمة الجنايات الدولية أن محمد الجالي أهم الشهود على حوادث الإعدامات الميدانية لأنه ساهم في نشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشغل محمد الجالي، الشهير بلقب “مصور الورفلي”، منصب عضو مكتب الإعلام لـ”عملية الكرامة” لسنين، واشتهر بكونه المُشرف على تصوير ومونتاج الفيديوهات التي أظهرت عمليات الإعدام التي نفذها الورفلي، ونشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.